İsviçre'den İsrail'in E1 Projesine Tepki

İsviçre, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait topraklarda genişletmeyi planladığı 'E1' yerleşim projesine karşı çıkarak bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

İsviçre, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planlamasını kabul etmediğini ve bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "İsviçre, E1 ve Ma'ale Adumim yerleşimlerinde duyurulan binlerce konut biriminin inşasını kabul etmiyor. Bu projeler uluslararası hukuku ihlal ediyor, iki devletli çözümü baltalıyor ve gerginliği artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

