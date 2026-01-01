Haberler

İsviçre'de kayak merkezinde yaşanan patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Olayın ardından bölgeye helikopter ve ambulanslar sevk edildi.

İsviçre'deki bir kayak merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, polis, olayın ülkenin güneyinde yer alan Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir barda yaşandığını açıkladı.

Polis, gece bir veya birkaç patlamanın ardından kayak merkezinde yer alan bir barda yangın çıktığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği, helikopter ve çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Crans-Montana üzerinde uçuş yasağı getirildi

Polis Sözcüsü Gaetan Lathion, basına yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde durumun kontrol altına alındığını ve patlama sırasında olay yerinde 100'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.

Yetkililer, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Bir doktor, İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) "ağır yanık" vakalarıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

Ulusal yayın yapan Blick gazetesinin haberine göre, polis, patlamanın 01: 30'da yaşandığını aktardı.

Polis, patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Radyo kanalı Rhone FM'de yer alan haberde, patlamanın nedeninin havai fişeklerden kaynaklanabileceği belirtilirken, olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor