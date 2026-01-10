İsviçre'de Yılbaşı Gecesi Meydana Gelen Yangında Hayatını Kaybedenler Anıldı

MARTİGNY, 10 Ocak (Xinhua) -- İsviçre'nin tatil beldesi Crans-Montana'da yılbaşı gecesi meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangında yaşamını yitirenler için ulusal anma töreni düzenlendi. Olayla ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İsviçreli yetkililer, yoğun kar yağışının beklenmesi nedeniyle resmi töreni güvenlik gerekçesiyle Crans-Montana'nın yerine 50 kilometre batısındaki Martigny'de düzenlemeye karar verdi.

Cuma günü düzenlenen anma törenine aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Belçika Başbakanı Bart de Wever ve Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın da bulunduğu 30'dan fazla ülkeden liderler ve temsilciler katıldı.

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin törende benzer bir trajedinin tekrar yaşanmaması için önlemler alınması gerektiğini belirterek, adalet sisteminin, eksiklikleri tespit etmesi ve sorumlulardan gecikme ve hoşgörü olmaksızın hesap sorması gerektiğini vurguladı.

Yerel saatle 14.00'te, İsviçre genelinde kilise çanları, tren düdükleri çalarken ülke, yaşamını yitirenleri anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Yangının çıktığı "Constellation" barının sahipleri Jacques Moretti ve Jessica Moretti cuma günü erken saatlerde savcılar tarafından şüpheli olarak sorgulandı. İkili, öldürme, saldırı ve kundaklama gibi suçlamalarla karşı karşıya. Jacques Moretti an itibarıyla tutuklu yargılanıyor.

Crans-Montana yetkilileri, barın en son Ocak 2019'da güvenlik denetiminden geçtiğini söyledi. Crans-Montana'da da cuma günü ayrı bir anma töreni düzenlendi ve bölge sakinleri yangında ölenleri anmak için bir araya geldi.

Yangında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.