İsviçre'de barda çıkan yangında ölenlerden kimliği tespit edilenlerin ilk 4'ü İsviçreli

Güncelleme:
Valais Kanton polisi, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında 4 İsviçrelinin kimliğini tespit etti. Yangında toplam 40 kişi hayatını kaybetti, 119 kişi ise yaralandı. Olayın sebebi üzerine soruşturma devam ediyor.

Valais Kanton polisi, İsviçre'deki Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan ve 40 kişinin ölümüne yol açan yangının ardından 4 cesedin teşhis edildiğini, bu kişilerin İsviçreli olduğunu bildirdi.

Polis, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yangın felaketinde hayatını kaybeden 40 kişiden 4'ünün kimliğinin tespit edildiği belirtilerek "Hayatını kaybedenler, 16 ve 21 yaşlarında iki İsviçreli kız ile 16 ve 18 yaşlarında iki İsviçreli erkek. Cesetler ailelerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ölen ve yaralanan diğer kişilerle ilgili soruşturma ve kimlik tespit işlemlerinin yoğun şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, yakınlarına duyulan saygı gereği daha fazla bilginin paylaşılmayacağı kaydedildi.

İsviçre'de barda çıkan yangın

Valais Kantonu'na bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını açıklarken İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklarken görgü tanıkları, yangına, şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu belirtmişti.

Yaralıların nakledildiği çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklarken çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
