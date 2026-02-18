İsviçre'de ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
İsviçre genelinde Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını kılmak için camileri doldurdu. Cenevre'deki camide yapılan yatsı ve teravih namazlarında, ramazanın barış ve esenlik getirmesi için dualar edildi.
??????? İsviçre genelinde Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.
Müslümanlar, teravih namazı için ülke genelindeki camileri doldurdu.
Cenevre'de, Cenevre İslam Kültür Vakfına ait Petit-Saconnex bölgesindeki camide yatsı ve teravih namazlarını kılan Müslümanlar, mübarek ramazanın İslam alemine ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.
Kaynak: AA " / " + Muhammet İkbal Arslan -