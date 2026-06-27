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İsviçre, haziranda Alpler'in soğuğuyla değil kavuran sıcağıyla öne çıktı

İsviçre, haziranda Alpler'in soğuğuyla değil kavuran sıcağıyla öne çıktı
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Dondurucu soğuklarıyla bilinen İsviçre'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle haziran ayı sıcaklık rekorları kırıldı. Cenevre ve Basel'de termometreler 38,8 dereceyi gördü. Vatandaşlar göllere akın ederken, Alpler'deki buzullar beklenenden hızlı eriyor.

Dondurucu kış soğuklarıyla ünlü İsviçre'de son dönemde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle haziran ayı sıcaklık rekorları kayıtlara geçerken insanlar göllere girerek serinlemeyi tercih etti.

İsviçre genelinde, iklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle son bir haftada kavurucu sıcaklar etkili oluyor.

Birçok sıcaklık ölçüm istasyonunda haziran ayı için günlük veya ortalama sıcaklık rekorları kayıtlara geçiyor.

Cenevre ve ülkenin diğer bölgelerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek ve sıcaklığın vücuttaki etkisini kırmak için göllere akın etti.

Termometrelerin 36 dereceyi aştığı Cenevre'deki bazı vatandaşlar ise serinlemek için ağaçların altında uzanmayı ve piknik yapmayı tercih etti.

Hava durumu şirketi Meteonews, dün Basel'de görülen 38,8 derecelik sıcaklık ile yeni günlük haziran rekoru kırıldığını bildirmişti.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), dün Basel'de kayıtlara geçilen sıcaklıkların ilk kez 37 dereceyi aşarak "1947'den bu yana olan haziran ayı rekorunun" kırıldığını bildirmişti.

Alplerdeki buzulları daha hızlı eriyor

İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) Direktörü Matthias Huss, etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle İsviçre Alpleri'ndeki buzulların beklenenden daha hızlı eridiğini bildirmişti.

Huss, "(Alplerin en büyük buzulu) Konkordiaplatz'daki Büyük Aletsch Buzulu, sadece iki hafta içinde karla kaplı halden çıplak buza dönüştü. Tamamen istisnai bir durum değil. Endişe verici olan zamanlama. Bu durum mevsimin 1-2 ay sonrasında meydana gelmeliydi." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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