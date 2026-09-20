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İsviçre'de iklim eylemlerine Lozan'da 12 bin, Cenevre'de 7 bin kişi katıldı

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İsviçre'nin Cenevre ve Lozan kentlerinde, iklim değişikliğine karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle eylemler düzenlendi. Lozan'daki eyleme yaklaşık 12 bin, Cenevre'deki eyleme yaklaşık 7 bin kişi katıldı; göstericiler Bakan Albert Rösti'ye tepki gösterdi.

İsviçre'nin Cenevre ve Lozan kentlerinde, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle eylemler düzenlendi.

İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'nın haberine göre, ülkede yaşanan kavurucu yaz mevsiminin ardından protestolar yapıldı.

Cenevre ve Lozan'da, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya karşı yeterli önlem alınmaması eleştirildi.

Lozan'daki eylemlere yaklaşık 12 bin kişi, Cenevre'deki eyleme de yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Eylemciler ellerinde "Başka bir gezegenimiz yok", "Tren geleceğin ulaşım aracıdır" ve "İşimiz bitti" gibi yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme destek veren 100'den fazla örgüt ve siyasi parti, rekor sıcaklıkların kayda geçtiği 2026 yazının bir uyarı niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, iklim değişikliğine uyum sağlamanın yanı sıra karbondioksit emisyonlarını azaltmak için önlemler alınması çağrısında bulundu.

Göstericiler özellikle İsviçre'nin Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Bakanı (UVEK) Albert Rösti'ye tepki gösterdi.

Cenevre ve Lozan'ın ardından 2 Ekim'e kadar ülke genelindeki birçok kasaba ve kentin de bu tür gösterilere ev sahipliği yapması bekleniyor.???????

Kaynak: AA
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