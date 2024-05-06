İsviçre'de Filistin'e Destek Gösterisi Devam Ediyor

İsviçre'nin Lozan Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, ABD ve Avrupa'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek olmak amacıyla düzenlenen gösteri devam ediyor.

Lozan Üniversitesi kampüsünde Beşeri Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin de yer aldığı Geopolis binasında 2 Mayıs'tan bu yana devam eden eyleme yüzlerce öğrenci, araştırmacı ve öğretim görevlisi katılıyor.

Binanın girişi ve eylemin düzenlendiği alana Filistin bayraklarının yanı sıra İngilizce ve Fransızca "Filistin'e özgürlük" ve "ateşkes" yazılı pankartlar asıldı.

Eylemciler, kampüsteki gösterilerini 5 gündür aralıksız sürdürürken bazı gönüllüler eylemcilere destek olmak için 3 öğün yemek imkanı sağlıyor.

İsrail karşıtı gösterinin yapıldığı alanı zaman zaman halk da ziyaret ediyor.

Öğrenciler, eylemin yapıldığı alanda aralıklarla Filistin'i destekleyen ve İsrail karşıtı sloganlar da atıyor.

"İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı 'akademik boykot' uygulanmasını istiyoruz"

Öğrenci ve gösterinin organizatörlerinden İsviçreli Philippos, eyleme Lozan Üniversitesi öğrencileri, profesörleri ve asistanlarının katıldığını belirtti.

Philippos, "Buradayız çünkü öncelikle İsrail üniversiteleri ve kurumlarına karşı 'akademik boykot' uygulanmasını istiyoruz. Ayrıca Gazze'de ve tüm Filistin topraklarında kalıcı ateşkes ve tüm Filistin topraklarındaki işgale son verilmesini talep ettiğimiz için de buradayız. Ayrıca üniversiteden, Gazze'deki mevcut çatışma konusunda tavır almasını da talep ediyoruz." diye konuştu.

Akşam saatlerinde üniversite yönetimiyle görüşeceklerini belirten Philippos, duruma göre burada daha uzun süre kalabileceklerini kaydetti.

Philippos, "Kimsenin bizi durdurmasına izin vermeyeceğiz. Tüm üniversiteler ve genç insanlar, üniversite kampüslerine gitmeli ve harekete geçmeli çünkü Filistin'de olup bitenler haddinden fazla. Yaşanan soykırımı durdurmamız gerekiyor." dedi.