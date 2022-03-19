İsviçre'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - İsviçre'nin başkenti Bern ile Zürih ve Cenevre kentlerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte Büyükelçi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, "İstiklal Marşı, Bayrak ve Dur Yolcu" şiirleri ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Cenevre'de ise Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın ev sahipliğinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkonsolos Özkan, "Çanakkale'de 107 yıl önce ecdadımız, sayıca ve maddi olarak üstün olan yabancı güçlere karşı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde savaşarak dillere destan bir zafer kazanmış, adeta yedi düvele meydan okumuştur. Türk milleti, işgale boyun eğmeyeceğini, vatanını canıyla koruyacağını tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

Özkan, Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletini zafere ulaştıranın, Çanakkale'de yükselen mücadeleci ruhu olduğunun altını çizerek, "Bugün 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden yüz binlerce kahramanımızın ve ne zaman, nerede şehadet mertebesine ulaşmış olurlarsa olsunlar, tüm şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

Törende konuşan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ise böylesine anlamlı bir günde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından dolayı gurur duyduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkonsolos Özkan şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Törene, Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi Başkanı Büyükelçi Namık Güner Erpul'un yanı sıra Cenevre'nin önde gelen Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri de katıldı.

Zürih'te tören düzenlendi

Ülkenin en büyük kenti Zürih'te, İsviçre Türk Toplumu (İTT) ve Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'nun ortaklaşa düzenlediği "Çanakkale Zaferi" etkinliğinde ise zaferin önemine vurgu yapıldı.

İTT Genel Merkez binasında yapılan törende İTT Başkanı Suat Şahin, Türkiye'nin Zürih Konsolosu Mehmet Yüceer ve Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Seyithan Razi birer konuşma yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özhan Kapıcı "1. Dünya Savaşı'na Giden Yolda Osmanlı Diplomasisi", Zürih Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Çavuşoğlu da "Çanakkale Savaşları ve Mehmet Akif" konulu sunum yaptı.