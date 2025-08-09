İsviçre, Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Destek Veriyor

İsviçre, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeyi ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeyle hedeflenen normalleşme sürecini desteklediğini açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X'ten Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Washington'da varılan anlaşmanın dönüm noktası olduğu ve barışa doğru önemli bir adım teşkil ettiği vurgulanan paylaşımda, mutabık kalınan adımların hızla hayata geçirilmesinin kilit önem taşıdığının altı çizildi.

Paylaşımda, "İsviçre, bölgede barış ve istikrarı teşvik etmek için normalleşme sürecini desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.