İsviçre 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazandı

(ANKARA) - 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre kazandı.

İsveç'te düzenlenen 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale kalmaya hak kazanan 25 ülke, birincilik için mücadele etti. Jüri oylamasında 365 puan alan İsviçre, halk oylamasından da 226 puan alarak toplam 591 puanla yarışmanın galibi oldu. İsviçre'yi sanatçı Nemo, "The Code" isimli şarkıyla temsil etti

İsviçre'nin ardından 547 puanla Hırvatistan ikinci, 453 puanla Ukrayna üçüncü, 445 puanla Fransa dördüncü ve 375 puanla İsrail beşinci sırayı aldı.

Yarışma boyunca katılımı sorgulanan İsrail, yarı final ve finalde protestoların odağı olmuştu. Jüri oylamasında yalnızca 52 puan alan İsrail, halk oylamasında 323 puan alarak beşinci sıraya yerleşti.