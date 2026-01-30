Haberler

Araştırma: Meme kanseri taramasında yapay zeka kullanımı geç teşhisleri yüzde 12 azaltıyor

Güncelleme:
İsveç'te yapılan bir araştırma, yapay zeka destekli meme kanseri taramalarının erken teşhis oranlarını yüzde 12 artırdığını gösterdi. The Lancet'te yayımlanan araştırma, 100 bin kadın üzerinde gerçekleştirildi.

İsveç'te yapılan bir araştırma, meme kanseri taramalarında yapay zeka kullanımının erken teşhis oranlarını artırdığını ortaya koydu.

The Lancet'te yayımlanan ve İsveç'teki 100 bin kadın üzerinde yapılan araştırmada, meme kanseri taramalarında yapay zekanın rolü incelendi.

Araştırma kapsamında mamografi çektiren 100 bin kadın rastgele olarak yapay zeka destekli taramalara ya da standart taramalara konuldu.

Kendi türünde ilk deney olma özelliği taşıyan araştırmada, yapay zekanın geç teşhis oranlarını yüzde 12 oranında azalttığı görüldü.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
