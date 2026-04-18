Haberler

Stockholm'de "Anadolu'nun Lirik Portreleri" adlı sanat programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stockholm'de düzenlenen Kültür Gecesi'ne katılan Türkiye'nin Büyükelçiliği, zengin bir sanat programı ile Anadolu'nun kültürel mirasını tanıttı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahne aldığı etkinlikte Türk mutfağı da tanıtıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de gelenekselleşen kültür festivali "Kültür Gecesi"ne (Kulturnatt) ilk kez katılan Türk Büyükelçiliği, seçkin bir sanat programına ev sahipliği yaptı.

İsveç'in Kültür Gecesi çerçevesinde, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği koordinasyonunda hazırlanan ve "Anadolu'nun Lirik Portreleri" adını taşıyan programda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Caner Akgün, Dilruba Bilgi ve Olena Şenol sahne aldı.

Dinletide, Vivaldi'den Mozart'a, Gluck'tan 20. yüzyıl Türk bestecilerine uzanan geniş bir repertuvar sunuldu.

Büyükelçi Yönet Can Tezel, etkinliğin açılış konuşmasında, Anadolu'nun binlerce yıllık mirasının dünya müziğine ilham verdiğini vurguladı.

Tezel, "Savaşların sürdüğü bir dünyada Kültür Gecesi geleneğini kısa ama anlamlı bir sığınak olarak görüyorum. Anadolu'nun 12 bin yıl öncesine dayanan çok kültürlü mirası, tarih boyunca Avrupalı bestecilere ilham kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Türk mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin ilk kez katıldığı Kültür Gecesi kapsamında düzenlenen resepsiyonda misafirlere, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan ikramlar sunuldu.

Etkinlik, Türk kültürünün ve sanatının İsveç'te tanıtılması açısından önemli bir adım oldu.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

