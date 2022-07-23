İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/ Pkk sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü YPG/ Pkk'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı.

SEPO tarafından dün yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasının yasaklanması istenmişti.

Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.