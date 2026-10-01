İsveç'te Sami Halkı Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu hükümetten özür talep etti

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İsveç'te Sami Halkı Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, yerli halk Samilere uygulanan "haksızlıklar ve zarar" için hükümetin özür dilemesi gerektiğini bildirdi.

Sami Halkı Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunca yayımlanan raporda, İsveç'te yaşayan yerli halk Samilerin, özellikle de yaşlı olanların yatılı okullara gönderilerek uzun yıllar ayrımcılığa maruz bırakıldıkları belirtildi.

İsveç'te yaşayan yüzlerce Sami ile görüşüldüğü kaydedilen raporda, bunun 4 yıllık çalışmanın sonucu olduğu ifade edildi.

Yerli halk Samilerin kültürlerini ve geleneklerini sürdürmekte zorluklar yaşadıklarına işaret edilen raporda, "Sami halkı daha aşağıda görülüyor. Bu kapsamda diğer vatandaşlarla aynı hak ve sorumluluklara sahip olmamaları gerektiğine inanılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Sami halkına yapılan haksızlıklar ve verilen zararlar için hükümetten resmi özür talep edildiği, benzer özrün Norveç'te dilendiği, Finlandiya'da ise görüşüldüğü belirtildi.

İsveç'in, Sami halkının sorunlarını dinlemesi gerektiğine işaret edilerek, Samilerin tarihinin aynı zamanda bu ülkenin de tarihi olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA