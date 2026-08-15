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İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

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Stockholm'de toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını protesto etti. Yahudi aktivist Dror Feiler, soykırımın sürdüğünü belirterek Avrupalı siyasetçileri sessiz kalmakla eleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan eylemciler, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Eylemciler, "Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun", "Gıda kıtlığına son verilsin" ve "Savaş istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

Gösteriye katılan "Adil Bir Barış İçin Avrupalı Yahudiler (European Jews for a Just Peace)" örgütünün başkanı, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Feiler, " İsrail'in işgalini, etnik temizliğini ve soykırımını protesto etmek için her cumartesi olduğu gibi bugün de buradayım. Bunu neredeyse 3 yıldır yapıyoruz. İşgal ve soykırım devam ettiği sürece de devam edeceğiz." dedi.

"Soykırım ve Nakba devam ediyor"

Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çeken Feiler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu programı izleyen herkese şunu hatırlatmak istiyorum: Soykırım devam ediyor. Gazze'deki ateşkes söylentileri gerçek değil. 1948'den beri süren Nakba halen devam ediyor. Tüm bunlar her gün yaşanmaya devam ediyor. Gazze'de her gün 1 ila 5 çocuk ölüyor. Doğal sebeplerden ölmüyorlar; ya bombalanarak ya hastalıklarla ya da ilaç eksikliğinden ölüyorlar. İsrail'in ablukası ve saldırıları yüzünden her gün çocuklar hayatını kaybediyor."

Avrupalı siyasetçilerin tutumunu eleştiren Feiler, "İsveç'teki ve Avrupa'daki siyasetçilerimiz ise sessiz kalıyor, başlarını başka tarafa çeviriyor, sanki barış varmış ya da savaş yokmuş gibi davranıyorlar. Bizim görevimiz ise durumun böyle olmadığını onlara her gün hatırlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz"

Feiler, İsveç'teki Filistin dayanışma hareketine yönelik karalama kampanyalarına da tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef İsveç'te İsrail yanlısı lobilerin Filistin dayanışma hareketini karalamaya çalıştığı bir durumla karşı karşıyayız. Yanlış bir şekilde aramızda antisemitistler olduğunu iddia ediyorlar ama durum böyle değil. Biz burada Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve ateistler olarak bir aradayız. Çünkü bu konu insan hakları, uluslararası hukuk ve herkesin eşit değeri ile ilgilidir. Korumamız gereken temel demokratik haklar; gösteri yapma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve sanat özgürlüğüdür. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Tüm insanların eşit değerde olduğunu vurgulayan Feiler, "Bir Filistinlinin hayatı, bir İsraillinin hayatı kadar değerlidir. Bu yüzden her gün işlenen cinayetlere karşı protestolarımızı sürdürmeliyiz. Nehirden denize kadar herkes özgür ve eşit olmalıdır." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA
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