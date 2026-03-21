İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırıları İsveç'te protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de siviller öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti."

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Jonas Westerlund, AA muhabirine, İsrail'in soykırım saldırılarına "Dur" demek için gösteriye destek verdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu vurgulayan Westerlund, "İnsan haklarından bahsedenlerin bugün nerede olduklarını sormak lazım. Biz her zaman mazlumun yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bu gösterideki kalabalık da bunun en büyük kanıtı. Sesimizi duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amerika'nın İsrail'e olan desteğine de işaret eden Westerlund, "ABD, İsrail'in uzanmış kolu gibi hareket ediyor. ABD, Orta Doğu'da tamamen İsrail'in istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Filistinlilere mesajım ise şudur; Tüm bu olanlara rağmen örgütlenin. Mantıklı ve güçlü bir direniş oluşturmak için bir araya gelin ve asla pes etmeyin. Asla vazgeçmeyin." dedi.