İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

İsveç polisi, başkent Stockholm'ün yaklaşık 200 km batısındaki Orebro kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Gelen ilk bilgilere göre olayda 5 kişi yaralandı.

Reuters'ın aktardığına göre; polisin açıklamasında, "Beş kişinin vurulduğu teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Polis, yaşanan olayın şu anda bir 'cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçları' olarak değerlendirildiğini belirtti.

YARALILARIN DURUMU BİLİNMİYOR

Yerel kurtarma servislerinin sözcüsü de ambulans, kurtarma ekipleri ve polisin olay yerinde olduğunu bildirdi. Yaralıların durumu netlik kazanmazken, saldırının yerel saatle 13.00 öncesinde yaşandığı belirtildi. Polis, bölgede yaşayanlardan saldırının yaşandığı okuldan uzak durmasını istedi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Silahlı saldırının hem çocukların hem yetişkinlerin okullarının bulunduğu bir kampüs alanında gerçekleştiği bilgisi verildi. Polis, saldırının yaşandığı okuldaki ve yakınlarda bulunan okullardaki öğrencilerin içeride tutulduğunu belirtti. Adalet Bakanı Gunnar Strommer de kamu yayımcısı SVT'ye yaptığı açıklamada, "Orebro'dan gelen saldırı haberi çok ciddi" diyerek hükümetin polisle yakın temas halinde olduğunu kaydetti.

İşte bölgeden gelen fotoğraf kareleri;