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İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

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İsveç'in Orebro kentinde silahlı bir saldırganın okulda açtığı ateş sonucu 5 kişi vuruldu. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bilgi yok.

İsveç polisi, başkent Stockholm'ün yaklaşık 200 km batısındaki Orebro kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Gelen ilk bilgilere göre olayda 5 kişi yaralandı.

Reuters'ın aktardığına göre; polisin açıklamasında, "Beş kişinin vurulduğu teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Polis, yaşanan olayın şu anda bir 'cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçları' olarak değerlendirildiğini belirtti.

İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

YARALILARIN DURUMU BİLİNMİYOR

Yerel kurtarma servislerinin sözcüsü de ambulans, kurtarma ekipleri ve polisin olay yerinde olduğunu bildirdi. Yaralıların durumu netlik kazanmazken, saldırının yerel saatle 13.00 öncesinde yaşandığı belirtildi. Polis, bölgede yaşayanlardan saldırının yaşandığı okuldan uzak durmasını istedi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Silahlı saldırının hem çocukların hem yetişkinlerin okullarının bulunduğu bir kampüs alanında gerçekleştiği bilgisi verildi. Polis, saldırının yaşandığı okuldaki ve yakınlarda bulunan okullardaki öğrencilerin içeride tutulduğunu belirtti. Adalet Bakanı Gunnar Strommer de kamu yayımcısı SVT'ye yaptığı açıklamada, "Orebro'dan gelen saldırı haberi çok ciddi" diyerek hükümetin polisle yakın temas halinde olduğunu kaydetti.

İşte bölgeden gelen fotoğraf kareleri;

İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıTurhan Gönen:

Ya kardeşim bize ne İsveç ten. Çok mu önemliler. Yesinler birbirlerini.

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Diğer haberlerde ki yorumlarımı neden kaldırıyorsunuz? Yazdıklarım doğru olduğu için birilerini rahatsız mı ediyor.? Bu yorumu kaldırın diye telefon mu geliyor size...? Hayırdır aga...

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Haber Yorumlarıdehide:

Avrupa kötü durumda herkes aklını yitiriyor cinnetin eşiğinde. Yatıp kalkıp şükredelim ki Türkiyede yaşıyoruz. Reis gibi bir liderimiz var

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Eğer saldırıdan hemen sonra kendi canını da intihar ederek verdiyse yine o malum gruplardan kışkırtılmıştır. Çünkü bu sapkın radikal dünyayı örümcek gibi saran ve hızla yayılan akımın mantığı şöyle; "bu hayinlerin kurup yönettiği" devletler, yargılar... "beni yargılama hakkına sahip değiller. Cezalandırma hakkına da sahip değiller." "öyle bir intikam almalıyım ki" "ne beni cezalandırabilsinler ne de yargılayabilsinler" böylece eylemlerini gerçekleştirdikten sonra intiharla cezadan kaçıyorlar.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Terör Avrupa' da.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP nin işidir

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

yurdışıda mı bozuldu

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Haber Yorumlarıorhan duz:

Kısmet kader

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Haber YorumlarıTevabil Arslan il:

Çalışmaya gönlü olmayan kişilerden terörist çıkar Altına araba iş ve ev de versen uslanmaz. Yine terör estirir. Mayasında varsa hangi Ülkede yaşadığının önemi yok.

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Haber YorumlarıVll. Murat:

saldırgan yine kaçarken kimliğini düşüren Arap asıllı Deaş militanı diyeceksiniz değil mi

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