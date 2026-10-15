İsveç'te Andersson'un azınlık hükümeti 248 hayır oyuyla güvenoyu alamadı

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İsveç'te, Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson başbakanlığındaki azınlık hükümetinin parlamentoda güvenoyu alamadığı bildirildi.

İsveç Parlamentosunda, 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimin ardından yapılan koalisyon görüşmelerinde sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapıldı.

Sosyal Demokratlar lideri Andersson başbakanlığındaki azınlık hükümeti için 248 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 99 milletvekili "evet" oyu verdi.

İsveç medyası, Andersson'un başbakan olarak güvenoyu alamaması üzerine, Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in süreci hızlandırmak adına siyasi parti liderleriyle telefonda görüşeceğini belirtti.

Norlen'in görüşmelerin ardından bir ismi hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratlar lideri Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA