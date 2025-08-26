İsveç'in NATO Üyelik Başvurusu Döneminde, Türkiye'de Yapılan Görüşmeye Dair Gizli Belgelerin Arlanda Havalimanı'nda Unutulduğu Ortaya Çıktı

İsveç'in NATO Üyelik Başvurusu Döneminde, Türkiye'de Yapılan Görüşmeye Dair Gizli Belgelerin Arlanda Havalimanı'nda Unutulduğu Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili kısmen gizli belgelerin bulunduğu bir dosyanın, Kasım 2022'de Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda bir yetkili tarafından unutulduğu ve havaalanı tuvaletinde bir temizlik görevlisi tarafından bulunduğu ortaya çıktı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye gezisine götürdüğü belgelerin kopyalarının bulunduğu klasörde, Türkiye ile ilgili bilgilerin de yer aldığı belirtildi.

(ANKARA) - İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili kısmen gizli belgelerin bulunduğu bir dosyanın, Kasım 2022'de Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda bir yetkili tarafından unutulduğu ve havaalanı tuvaletinde bir temizlik görevlisi tarafından bulunduğu ortaya çıktı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye gezisine götürdüğü belgelerin kopyalarının bulunduğu klasörde, Türkiye ile ilgili bilgilerin de yer aldığı belirtildi.

İsveç basınında yer alan haberlere göre, Kasım 2022'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un ülkesinin NATO üyelik başvurusu döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Kristersson'a ait bir dosya, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda bir tuvalette unutuldu. Bir hükümet yetkilisi tarafından unutulan dosyayı temizlik personelinin bulduğu belirtildi.

Türkiye ile İsveç arasındaki müzakereleri içeren, kısmen gizlilik kapsamında olan belge ve konuşma notlarının yer aldığı bildirilen dosyaya ilişkin, Hükümet Ofisi'nin bu belgelerin "güvenlik koruması" gerektiren bilgiler içermediği yönünde bir değerlendirme yaptığı, bu nedenle olayla ilgili bir güvenlik hasar değerlendirmesi ya da polis güvenlik birimine bildirim yapılmadığını açıkladığı aktarıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt'ten mesaj verdi: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz

Malazgirt'ten tarihi mesaj: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz
Memur ve memur emeklisinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam

Memur ve emeklinin zammı belli oluyor: İşte üzerinde durulan rakam
İsrail'in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı

İsrail'in katlettiği kadın gazetecinin oğluna vasiyeti ortaya çıktı
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları gözaltına alındı

Kılıçlı asfalt zorbaları görüntülerin ardından böyle paketlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.