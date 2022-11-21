Stockholm'deki terör gösterileri sonrası İsveç Büyükelçisi, Dışişlerine çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.

FAİLLERİN TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi. Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye- İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.