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İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Türk çalışanı vuran şüpheli tutuklandı

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İzmir'de vize işlemleri için gittiği İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Türk çalışanı tabancayla vurarak ağır yaralayan Zafer Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan çalışanın tedavisi ise devam ediyor.

TUTUKLANDI

İzmir'de vize işlemleri için gittiği İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Türk çalışan E.T.'yi tabancayla vurup, ağır yaralayan Zafer Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan E.T.'nin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.  Ertuğrul KOÇAK/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

İzmir İsveç Güncel Haberler

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