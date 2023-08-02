İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Türk çalışanı vuran şüpheli tutuklandı

İzmir'de vize işlemleri için gittiği İsveç Fahri Konsolosluğu'nda Türk çalışanı tabancayla vurarak ağır yaralayan Zafer Özdemir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan çalışanın tedavisi ise devam ediyor.