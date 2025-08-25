İsveç Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in Gazze'deki Saldırısına Sert Tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Gazze'de gazeteciler ve ilk yardım görevlilerini hedef aldığı saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Saldırıda İsveç devlet radyosu SR'nin kadın muhabiri gazeteci Baraa Lafi'nin yaralanması nedeniyle tepki gösteren Stenergard, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazetecilerin, sağlık görevlilerinin görev başında saldırıya uğrayarak yaralanması ve öldürülmesi kabul edilemez." dedi.

İsveç hükümetinin uzun süredir Gazze'de görev yapan gazetecilerin güvenlik içinde çalışmasını İsrail'den talep ettiğini aktaran Stenergard, "Hükümet uzun zamandır uluslararası medya çalışanlarının çatışmalardan etkilenen bölgelerde güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışabilmelerini ve sahada olup bitenleri doğru bir şekilde aktarabilmelerini İsrail'den talep ediyor." ifadelerini kullandı.

SR Dış Haberler Müdürü Anders Pontara da Gazze'de kendileri için muhabirlik yapan Baraa Lafi'nin de bulunduğu gazetecilere yapılan saldırının çok üzücü ve tamamen kabul edilmez olduğunu kaydetti.

İsrail'in uluslararası medyayı Gazze'ye sokmadığına işaret eden Pontara, "Ekipmanlarımızı içeri sokamıyoruz. Çalışanlarımızın güvenliği konusunda elbette büyük zorluklar var." diye konuştu.

SR'ye açıklamada bulunan kadın gazeteci Baraa Lafi de ilk patlamadan sonra hastaneye haber yapmaya gittiklerini ve ikinci patlama ile yaralandığını belirtti. Lafi bacaklarından hafif yaralanarak kurtulduğunu, AP'de çalışan yakın arkadaşı gazeteci Meryem Ebu Dekka'yı kaybettiğini anlattı.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına bugün düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 5 gazetecinin olduğu belirtildi.

Son saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de aralarında bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha, gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Son olarak İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesindeki saldırıları sonucu gazeteci Hasan Duvhan yaşamını yitirdi.