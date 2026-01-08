Haberler

İsveç Dışişleri Bakanı, büyük güçlerin keyfince davrandığı bir dünyada yaşamak istemediğini söyledi

Güncelleme:
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, büyük güçlerin müdahalesine karşı çıkarak, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarını da eleştirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, büyük güçlerin istediği gibi hareket ettiği bir dünya düzenine karşı olduğunu belirtti.

Stenergard, ülkede yayın yapan İsveç Radyosu'na ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemlerini değerlendirdi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulayan Stenergard, Washington yönetiminin Grönland'a yönelik tutumunun da endişe verici olduğunu dile getirdi.

Stenergard, "Büyük güçlerin istediği gibi davrandığı bir dünyada yaşamak istemiyorum. İsveç'in de böyle kritik aşamalarda uluslararası hukuku savunması son derece önemli." dedi.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rusya ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." demişti.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, AB'nin güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuş, ABD Başkanı Trump, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
