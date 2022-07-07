Mutabakat sonrası İsveç'te skandal olay! Vekillerin PKK paçavrasıyla poz vermesi, başbakanı çileden çıkardı

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin restiyle karşılaşmıştı. Teröre destek veren bu ülkelerin NATO'da yeri olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, somut adımlar atılması gerektiğini söylemişti.

MUTABAKAT İMZALANDI

Bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz hafta Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra imzalanmıştı. Buna göre ülkeler teröre desteklerini kesecek, bazı teröristleri Türkiye'ye teslim edecek ve uygulanan ambargoları kaldıracak. Ancak özellikle İsveç meclisindeki PKK yandaşı bazı milletvekilleri bu durumdan rahatsızlık duydu.

BAŞBAKAN'DAN PKK ÇIKIŞI: UYGUNSUZ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'in Sol Parti milletvekillerinin PKK, YPG, YPJ'yi simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirmelerini eleştirdi. PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade eden Andersson, terör örgütünün paçavrasını kastederek "PKK sadece İsveç'in değil AB'nin de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz." diye konuştu.

"PKK MASUMLARIN CANINA KIYAN BİR ÖRGÜTTÜR"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde da önceki gün Almedalen Politika Forumu'nda terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralarını açıp propagandasını yapan Sol Partiye tepki gösterdi. Bir zamanlar makamında PKK'lıları ağırlayan Linde'nin mutabakattan sonra söylemlerinin bu denli değişmesi ise dikkat çekti.

Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, "Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır." ifadelerini kullandı. Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.