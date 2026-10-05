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ISUBÜ, çocukların dijital ayak izi konusunda aileleri uyardı

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ISUBÜ, dijital ortamda çocuklara yönelik risklere karşı aileleri uyardı. Açıklamada, dijital ayak izi konusunda sosyal destekten yoksun çocukların daha dikkatli takip edilmesi ve ebeveynlerin BTK Akademi'deki ücretsiz eğitimlerden yararlanması gerektiği belirtildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı aileleri uyardı.

ISUBÜ Isparta Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve Siber Güvenlik Müdürü Doç. Dr. Remzi Gürfidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların dijital risklerden korunmasında aile içi iletişimin önemli olduğunu belirtti.

Çocuklarla açık ve güven temelli iletişim kurulmasının dijital ortamlardaki risklerin fark edilmesine katkı sağlayacağını aktaran Gürfidan, özellikle sosyal destekten yoksun hisseden ve arkadaşlık ilişkilerinde güçlük yaşayan çocukların çevrim içi ortamlarda daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Dijital ayak izinin, bireylerin internet ortamındaki faaliyetleri sonucunda bıraktığı izleri kapsadığını dile getiren Gürfidan, çocuklara "paylaşmadan önce düşün" ilkesinin kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Ebeveynlerin de dijital okuryazarlık konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Gürfidan, BTK Akademi'deki ücretsiz eğitimlerden yararlanılabileceğini aktardı.

Gürfidan, ebeveynlerin çocuklara dijital dünyada rol model olması gerektiğini vurgulayarak, ailelerin kendi sosyal medya kullanımı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin davranışlarına da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Dijital ortamlardaki sahte profillerin çocuklar açısından önemli risk alanlarından biri olduğunu anlatan Gürfidan, çocuklara karşılarına çıkan her profilin gerçek bir kişiye ait olmayabileceğinin anlatılması gerektiğini kaydetti.

"Amaç bilinçli dijital bireyler yetiştirmek"

ISUBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Naif Fıratcan Çınar da dijital içeriklerin özellikle çocuklar ve gençlerin yaşamında önemli yer tuttuğunu belirterek, kontrolsüz içerik tüketiminin çeşitli riskler oluşturabildiğini söyledi.

Üniversite bünyesindeki Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla dijital güvenlik, dijital okuryazarlık ve çocuklarda dijital ayak izi farkındalığına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çınar, "Çocuklarımızın internette attığı her adım kalıcı bir dijital iz bırakıyor. Hedefimiz onları sadece teknoloji kullanan bireyler değil, neyi, nasıl ve ne sonuç doğuracağını bilerek hareket eden bilinçli bireyler haline getirmek." dedi.

Daha önce yürütülen Siber Isparta Projesi ile elde edilen bilgi birikiminin eğitim, okul çalışmaları ve ailelere yönelik bilgilendirme programlarıyla sürdürüldüğünü dile getiren Çınar, dijital risklere karşı yasaklayıcı değil farkındalık oluşturan bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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