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İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

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İstanbul TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İstanbul TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

1gerceklerinsesi:

Vay ben öleyim. Görmeyeydim gözlerini kara kız

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sade vatandaş:

dört gün önce bende o yoldaydım trafik tıkalı olduğundan tehlikesizce yol aldım yol uçak pisti gibi alabildiğine geniş yolun kenarına birde havaalanı kulesi dikseler al sana bedavadan hava alanı orada trafik açık olduğunda insanın araç sürenlerin arkasından iki kulhü bir elham okuyası geliyor pervasızca tam gaz çömlek çömleğe araç kullanıyorlar insan görünce hayran oluyor bunlara kırk senedir araç kullanıyorum ama ben onlar gibi usta olamadım

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