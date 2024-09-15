İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkiinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kaza nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin araçları kaldırma çalışması sürüyor.