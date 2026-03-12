Haberler

Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Orta ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık sembolü olduğu vurgulandı ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Öğrencilerin sahnelediği gösterilerle etkinlik zenginleştirildi.

Orta ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan okulun müdür yardımcısı Ünzile Dinç, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin gönlünde müstesna yeri bulunduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi.

Programa Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
