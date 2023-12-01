İstiklal Madalyası'nın ön ve arka yüzünün hikayesi belgesel oldu

Alp Armutlu'nun yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği "Umudun Yolu-Kağnı Kamyonu Yendi" ve "Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş" belgeselleri dijital platformlarda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Armutlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere giden 1975 kilometrelik yolunu işleyen, Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş'te Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi, sonrasında da Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Ankara'dan çıkışını ve sonra yine Ankara'ya muzaffer komutan olarak döndüğü süreci anlattıklarını söyledi.

Armutlu, Milli Mücadele sürecinin yeterince bilinmediğini belirterek, "Çok büyük bir mücadele var. Tepe tepe, adım adım alınan bir mücadele bu." dedi.

"İki belgeselde İstiklal Madalyasının ön ve arka yüzünü insanlara aktarmış oluyoruz"

Anadolu kadınının gözünden tarihe yeni bir sayfa açan Umudun Yolu-Kağnı Kamyonu Yendi belgeselinde, İnebolu'dan Ankara'ya 344 kilometre kağnı kullandıklarını dile getiren Armutlu, "Zaferin Yolu'nda 1920 model bir otomobil ve 12 tane süvariyle atımızla birlikte geldik. O yüzden sahne olarak da çekim planı olarak da farklılıklarımız var. Türk ordusu başarıya ve muzafferiyete kavuşmuş bir ordu. Onların adımlarını izlerken, halkımızın gerçekleri öğrenebileceği bir belgesel film ortaya koyduk." diye konuştu.

Alp Armutlu, "Umudun Yolu-Kağnı Kamyonu Yendi" adlı bir kitap yazdığını da dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Bu kitap için yola çıktığımda İnebolu'da İstiklal yolunun hemen başında, Türk Ocağı binasının önünde, İstiklal Madalyası'nın ön tarafındaki Anadolu kadınıyla tanışmıştım. Bu ilginç bir nokta. Madalyanın arkasını çevirdiğinizde de Ankara ve Ankara'nın üzerinde bir yıldız var. Açıkçası söylemek gerekirse hazırladığımız bu iki belgeselde İstiklal Madalyasının ön ve arka yüzünü bugünkü teknolojileri kullanarak insanlara aktarmış oluyoruz. Bize Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, aynı zamanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından inanılmaz bir destek sağlandı. Gittiğimiz her yerde de valiliklerce tüm kapılar açıldı. O yüzden de tüm devlet görevlilerimize teşekkür ederim."

"Belgesel sürecinin ilkinde kağnı, ikincisinde Atatürk'ün arabasını kullandık"

Belgeselin yönetmenlerinden Sinan Çevik, Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş filminde İnebolu'dan başlayarak, İzmir'e giden Milli Mücadele sürecini anlattıklarını söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimize, tarihimizi, umudu anlattığımız bir süreç yaşadık. Yerel halkla, araştırmacı yazarlarla, danışmanlarımızla bir belgesel yaptık. Belgesellerin ilkinde kağnı, ikincisinde Atatürk'ün arabasını kullandık. Aslında umudu ve zaferi gençlerimize anlatmaya başladık. Cumhuriyet'in 100. yılında bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu tarz yapımlarla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Nazım Doğan da çekimlerin yaklaşık 1 ay sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı mücadelesinin yaşandığı aynı gün ve aynı saatlerde orada olduk. Bu bizim için ayrı bir motivasyondu. Şanlı tarihimizin destansı Kurtuluş Savaşı'nı, yerinde, aynı gün ve aynı saatlerde yaşayarak, çektik. Belgeselin Cumhuriyet'in 100. yılında olması bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Şanlı tarihimizi ne kadar anlatsak az ama bu yolda bir taş koyabiliyorsak bu bizim için en büyük gururdur. Amacımız şanlı tarihimizi gençlerimize, geleceğe en doğru şekilde anlatmak, aktarmaya çalışmak, bunlarla ilgili bir farkındalık ve bilinç oluşturabilmek."

Zaferin Yolu belgeselinin 8, Umudun Yolu belgeselinin ise 5 bölüm kurgulandığını söyleyen Doğan, yayın için dijital platformlarla görüşme halinde olduklarını belirtti.

Görüntü yönetmeni Oğuzhan Doğan ise çekimlerde arazi ve mevsim şartları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiklerini anlatarak, "Projenin manevi yönünü göz önünde bulundurduğunuz zaman, koşullar çok yormadı bizi. Zorlandığımız, ilerlemekte güçlük çektiğimiz yerler de oldu. Belgesellerde bayağı bir görüş aldık. Röportajlarımız vardı. Herkesin görüşü bizim için çok kıymetli oldu. Herkese yer vermeye çalıştık. Zaferin Yolu belgeselinde yaklaşık 35 kişi vardı." dedi.

Belgeseller hakkında

Umudun Yolu-Kağnı Kamyonu Yendi belgeseli, Milli Mücadele esnasında silah ve cephanelerin Anadolu'daki cephelere ulaştırılmasını sağlayan İstiklal Yolu'nun ve yoldaki kahramanların öyküsünü anlatıyor.

Cumhuriyetin 100. yılına ve Türk ordusuna ithaf edilen Zaferin Yolu- Ruhundaki Ateş belgeselinin tarih danışmanlığını, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatörü emekli albay Kadim Koç üstlendi.

Belgeselde Sakarya Savaşı cephesinden, Kocatepe'ye kimi zaman 1920 model bir arabayla kimi zaman ise at sırtında zaferin yolu takip edilirken, yolculuk esnasında Türk Ordusu'nun kahramanlık hikayeleri, yerel halkın belleğinden bazen coşkulu, bazen de hüzünlü şekilde aktarılıyor.