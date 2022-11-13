İstiklal Caddesi'ndeki patlama yürekleri yaktı! İşte muhalefet liderlerinin peş peşe yaptığı paylaşımlar

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 53 vatandaşımızın da yaralandığı patlama yürekleri yaktı. Başta CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere muhalefet liderleri konuyla ilgili peş peşe paylaşımlarda bulundu.