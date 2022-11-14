İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada

İstiklal Caddesi'nde dün akşam meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Bombayı bırakan kadın terörist kısa sürede yakalanırken emniyet, şüpheli kadının kaçış anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının caddedeki banka bir çanta bıraktığı ve hızlıca uzaklaştığı anlar yer alırken, çantanın bir süre bankta kaldığı ve ardından patlama meydana geldiği görülüyor.

Dün İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı. Yapılan incelemeler sonucunda bombayı bir kadın teröristin bıraktığı belirlendi.

ÇANTAYI KOYDUKTAN SONRA UZAKLAŞIYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saat 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Birkaç dakika sonra ise patlama meydana geliyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

TALİMAT KOBANİ'DEN, SALDIRGAN AFRİN'DEN GELDİ

Patlama sonrasında kayıplara karışan kadın terörist, dün gece yakalandı. Sabaha karşı saldırının yaşandığı bölgede kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin yakalandığını açıkladı. Detayları paylaşan Bakan Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı." dedi.

"ARDINDA PKK VAR"

Bakan ayrıca saldırının ardından terör örgütü PKK'nın bulunduğunu söylerken, "Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü." dedi.