Haberler

İstiklal Caddesi'nde İki Esnaf Arasında Silahlı Kavga

İstiklal Caddesi'nde İki Esnaf Arasında Silahlı Kavga Haber Videosunu İzle
İstiklal Caddesi'nde İki Esnaf Arasında Silahlı Kavga
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde komşu iki esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Doğan Can CESUR/İSTANBUL, BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde iki esnaf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla birbirlerine ateş eden 2 kişi yaralandı.

Olay, İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, komşu iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah çıkaran iki esnaf birbirlerine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan 2 kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

SİLAHLI KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan tartışma ve esnafların birbirine ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde esnafların tartışması ve birbirlerine ateş etmesi görülüyor. Yaralanan esnaf için ambulans isteniyor. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Reno:

meksika!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kustu! İşin aslı su dökünce netleşti
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.