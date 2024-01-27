100 kişiye mezar olan apartmanın firari müteahhidi tesadüfen yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Hisami Apartmanı'nın müteahhidi Nurettin Özcan, Beyoğlu'nda polis denetiminde yakalandı.

Beyoğlu Galatasaray Meydanında- İstiklal Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan Hisami apartmanının müteahhidi Nurettin Özcan olduğunu belirledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaya ilişkin devam eden davada Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Nurettin Özcan 24 Ocak 2024 tarihinde "Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Özcan tutuklanarak cezaevine gönderildi.