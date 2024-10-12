İşten Çıkarılan İşçi, Ankara'ya Yürüyüş Başlattı

ADANA'nın Karataş Belediyesi'nde 4 yıl 2 ay çalışan İsmail Bulut (45), 7 ay önce hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia etti. Bulut, Adana'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Karataş Belediyesi'nde işçi olarak 4 yıl 2 ay çalışan İsmail Bulut, 7 ay önce haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek, Ankara'ya yürüyüş başlattı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını iddia eden Bulut, "Ekmeğimiz için uğraşan insanlarız. Evliyim, 6 kişiye bakıyorum, 4 tane çocuğum var. 7 aydan beri Adana'da ve Karataş'ta çalmadık kapı, derdimi anlatmadık kişi bırakmadım. Bana iş konusunda kimse yardım etmedi. Son çare olarak artık bıçak kemiğe dayandı. Kendi özgür irademle, anayasanın da bana vermiş olduğu hakkımı kullanarak böyle bir karar verdim. Buradan da Ankara'ya gideceğim ve orada da sesimi duyurmaya çalışacağım" dedi.

'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

İşten çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen yeni bir iş bulamadığını belirten Bulut, hakkını aramak için bu adımı attığını söyledi. Bulut, "Aile düzenimiz ve psikolojimiz bozuldu. 7 aydır evinize hiçbir şekilde para girmediğini düşünün. Aldığımız tek, işsizlik maaşı, 4 çocuk okutuyorum. Bana yapılanı kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu.