İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 25’inci gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 5 günlük ek süre tanıdığını açıkladı. İran ise herhangi bir görüşmenin söz konusu olmadığını belirterek karşılık verdi. Taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar çatışmaları durdurmazken, bölgede yeniden füze saldırıları başladı.

"SAVAŞI DEVAM ETTİR" DİYEN BİRİ VAR

Bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken The New York Times'ın haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Trump’a savaşı sürdürmesi için çağrıda bulunarak, bunu bölgeyi yeniden şekillendirmek için “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirdi.

KARA HAREKATI İSTİYOR

Prens, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hark Adası’nı ele geçirmek için bir kara harekatı yapılmasını ısrarla talep etti. NYT bu fikri tehlikeli olsa da Trump’ın ciddi olarak değerlendirdiği bir adım olarak aktardı.

İŞTE EN BÜYÜK KORKULARI

Suudi yetkililer, savaşın erken sona ermesi halinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı periyodik olarak kapatarak Körfez ekonomilerini felce uğratabileceğinden korkuyor. Aynı zamanda çöken bir İran devletinin daha da büyük bir istikrarsızlığa yol açabileceğinden de endişe duyuyorlar. Çatışma şimdiden Körfez'deki petrol ihracatını neredeyse tamamen durdurdu, Suudi önleme sistemlerini zorladı ve Bin Selman'ın ekonomik dönüşüm planını tehlikeye attı.

SALDIRILARA KATILMA İHTİMALİ DE VAR

Öte yandan bazı kaynaklar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu ve krallığın savaşa dahil olmasının “an meselesi” olarak değerlendiriyor.

BAE DE KARAR AŞAMASINDA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin de çatışmalara askeri olarak katılıp katılmama konusunu değerlendirdiği bildirildi. Bölgedeki hareketlilik, Körfez’de savaş riskinin giderek arttığı yorumlarına yol açtı.