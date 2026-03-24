İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan ve 25 gündür süren savaşta taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken, Trump’ın verdiği süreye rağmen gerilim düşmedi; İran’ın enerji tesislerinin hedef alınması, Körfez’de petrol akışının aksaması ve Suudi Veliaht Prensi’nin savaşı genişletme çağrısı bölgedeki krizin daha da derinleşebileceğine işaret etti.

  • Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a karşı savaşı sürdürmesi çağrısında bulundu.
  • Suudi Arabistan, İran'ın Hark Adası'nı ele geçirmek için bir kara harekatı yapılmasını talep etti.
  • Suudi Arabistan'ın savaşa katılma kararına yakın olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de askeri katılımı değerlendirdiği bildirildi.

İsrail ile ABD’nin İran’a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 25’inci gününe girdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 5 günlük ek süre tanıdığını açıkladı. İran ise herhangi bir görüşmenin söz konusu olmadığını belirterek karşılık verdi. Taraflar arasındaki karşılıklı açıklamalar çatışmaları durdurmazken, bölgede yeniden füze saldırıları başladı.

"SAVAŞI DEVAM ETTİR" DİYEN BİRİ VAR

Bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken The New York Times'ın haberine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Trump’a savaşı sürdürmesi için çağrıda bulunarak, bunu bölgeyi yeniden şekillendirmek için “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirdi.

KARA HAREKATI İSTİYOR 

Prens, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Hark Adası’nı ele geçirmek için bir kara harekatı yapılmasını ısrarla talep etti. NYT bu fikri  tehlikeli olsa da Trump’ın ciddi olarak değerlendirdiği bir adım olarak aktardı.

İŞTE EN BÜYÜK KORKULARI 

Suudi yetkililer, savaşın erken sona ermesi halinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı periyodik olarak kapatarak Körfez ekonomilerini felce uğratabileceğinden korkuyor. Aynı zamanda çöken bir İran devletinin daha da büyük bir istikrarsızlığa yol açabileceğinden de endişe duyuyorlar. Çatışma şimdiden Körfez'deki petrol ihracatını neredeyse tamamen durdurdu, Suudi önleme sistemlerini zorladı ve Bin Selman'ın ekonomik dönüşüm planını tehlikeye attı.

SALDIRILARA KATILMA İHTİMALİ DE VAR 

Öte yandan bazı kaynaklar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu ve krallığın savaşa dahil olmasının “an meselesi” olarak değerlendiriyor. 

BAE DE KARAR AŞAMASINDA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin de çatışmalara askeri olarak katılıp katılmama konusunu değerlendirdiği bildirildi. Bölgedeki hareketlilik, Körfez’de savaş riskinin giderek arttığı yorumlarına yol açtı.

Olgun Kızıltepe
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi

Türkiye'nin komşusundan savaşa hazırlık gibi karar
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı

Erol Köse'nin cenazesinde ibretlik görüntü! Sadece bir kişi ağladı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Suud ailesi ve rejimi onbinlerce prensden oluşur, yani İran devleti bu prenslere ve rejime karşı bir tehlike, yoksa Arap halkına karşı bir düşmanlıkları yok.

Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Aziz Yıldırım seçim ateşini yaktı

Aziz Yıldırım seçim ateşini yaktı