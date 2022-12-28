İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kardeşi olup olmadığı merak ediliyor. İmamoğlu'nun kendisinden 9 yaş küçük bir kız kardeşi var. Aile buluşmasında da videoda görülen İmamoğlu'nun kardeşi, ağabeyi ile tek pozunu ise memleketleri Trabzon'a gerçekleştirilen gezi sırasında verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yaşantısı kadar özel hayatı da merak ediliyor. 4 Haziran 1970 Trabzon doğumlu olan İmamoğlu'nun kardeşi olup olmadığı da araştırılıyordu.

9 YAŞ KÜÇÜK BİR KIZ KARDEŞİ VAR

İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisinden 9 yaş küçük bir kız kardeşi var. İmamoğlu'nun kız kardeşi, aynı anne ve babası gibi daha çok gözlerden uzak bir yaşamı tercih ediyor. İmamoğlu, kardeşini aile buluşmasında da tanıtmıştı.

TRABZON'DAKİ GEZİSİNE DE KATILDI

İmamoğlu'nun kardeşi ayrıca ağabeyinin memleketleri Trabzon'a geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği ziyarete de katılarak ağabeyi ile aynı karede poz verdi. Aynı geziye İmamoğlu'nun anne ve babası da katılmıştı.

İşte İmamoğlu'nun kız kardeşi: