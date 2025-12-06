Haberler

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesinin ardından yeni MYK açıklandı. Üye sayısı 18'e düşürülen yönetimde Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü ise Zeynel Emre oldu. Yüksek Disiplin Kurulu'nda Turan Taşkın Özer yeniden başkan seçildi.

  • CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Zeynel Emre olarak belirlendi.
  • CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı 18'e düşürüldü ve seçim işleri ile hukuk işleri birbirinden ayrıldı.
  • CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay, Sekreter Deniz Çakır olarak belirlendi ve bir sonraki toplantı 9 Ocak'ta yapılacak.

CHP'de Özgür Özel'in dördüncü kez genel başkan seçilmesinin ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) açıklandı. Üye sayısı 18'e düşürülen MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke olurken, Parti Sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "A TAKIMI" BELLİ OLDU

Olağan Kurultay'ı tamamlayan CHP'de, Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Özgür Özel yeni MYK üyelerini açıkladı. Bu dönem için MYK üye sayısı 18'e indirildi ve seçim–hukuk işleri birbirinden ayrıldı.

YENİ MYK'DA GÖREV DAĞILIMI

CHP'nin yeni MYK listesi şöyle:

  • Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
  • Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
  • Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
  • İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
  • Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
  • Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
  • Seçim İşleri: Gül Çiftçi
  • Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
  • Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu
  • İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
  • Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
  • Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
  • Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
  • İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
  • İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil
  • Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
  • Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
  • Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA GÖREV DAĞILIMI

CHP'nin 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

  • Başkan: Turan Taşkın Özer
  • Başkan Yardımcısı: Ayça Akpek Şenay
  • Sekreter: Deniz Çakır

YDK'nın bir sonraki toplantısı 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Denizi olmayan ilimizin balıkları dünya sofralarında: Gurur yaşıyoruz
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

Tedavi olmak için gitti, hayatı karardı
İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu

İstanbul'un orta yerinde elleri bağlanmış asılı ceset bulundu
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
Milyon dolarlık otelin vahim hali! Tinerciler ve hırsızlar mesken tuttu

Yer: İstanbul! Milyon dolarlık otelin vahim hali
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı

7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
Samsunspor'dan bir Mehmet Türkmen paylaşımı daha

Samsunspor'dan bir paylaşım daha
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili karar verildi
Mourinho Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç

Portekiz'de ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar
Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.