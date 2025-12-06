Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı

CHP'de Özgür Özel'in dördüncü kez genel başkan seçilmesinin ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) açıklandı. Üye sayısı 18'e düşürülen MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke olurken, Parti Sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "A TAKIMI" BELLİ OLDU

Olağan Kurultay'ı tamamlayan CHP'de, Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Özgür Özel yeni MYK üyelerini açıkladı. Bu dönem için MYK üye sayısı 18'e indirildi ve seçim–hukuk işleri birbirinden ayrıldı.

YENİ MYK'DA GÖREV DAĞILIMI

CHP'nin yeni MYK listesi şöyle:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

Seçim İşleri: Gül Çiftçi

Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu

İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan

Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA GÖREV DAĞILIMI

CHP'nin 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Başkan: Turan Taşkın Özer

Başkan Yardımcısı: Ayça Akpek Şenay

Sekreter: Deniz Çakır

YDK'nın bir sonraki toplantısı 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.