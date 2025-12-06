Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı
CHP'de Özgür Özel'in dördüncü kez genel başkan seçilmesinin ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) açıklandı. Üye sayısı 18'e düşürülen MYK'da Genel Sekreter Selin Sayek Böke olurken, Parti Sözcülüğü görevine Zeynel Emre getirildi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN "A TAKIMI" BELLİ OLDU
Olağan Kurultay'ı tamamlayan CHP'de, Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Özgür Özel yeni MYK üyelerini açıkladı. Bu dönem için MYK üye sayısı 18'e indirildi ve seçim–hukuk işleri birbirinden ayrıldı.
YENİ MYK'DA GÖREV DAĞILIMI
CHP'nin yeni MYK listesi şöyle:
- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
- Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
- Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
- Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
- Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
- Seçim İşleri: Gül Çiftçi
- Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
- Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rizvanoğlu
- İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
- Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
- Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
- Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
- İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
- İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lar: Bihlun Tamaylıgil
- Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
- Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
- Parti Sözcüsü: Zeynel Emre
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA GÖREV DAĞILIMI
CHP'nin 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.
- Başkan: Turan Taşkın Özer
- Başkan Yardımcısı: Ayça Akpek Şenay
- Sekreter: Deniz Çakır
YDK'nın bir sonraki toplantısı 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.