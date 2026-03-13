Haberler

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası! Kanlı notu dikkat çekti

Güncelleme:
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunduğu öne sürüldü. "Paylaşmadığım şeyler olacaktır. Tek bildiğim iyi bir insandım" açıklaması ve peşinden gelen kanlı not paylaşımı intihar iddialarını güçlendirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Ayşegül Eraslan'ın evinde ölü bulunduğu iddia edildi.
  • Eraslan'ın sosyal medya hesabından kanlı bir not fotoğrafı paylaştığı görüldü.
  • Ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunduğu iddiası gündeme geldi. Sabah saatlerinde yakınlarının durumu fark etmesi üzerine yetkililere haber verildiği ileri sürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Eraslan’ın yaşamını yitirdiğinin belirlendiği iddia edilirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı belirtildi. Ölüm nedeninin netleşmesi için otopsi yapılacağı ifade edildi.

KANLI NOT İNTİHAR İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Öte yandan Eraslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar da dikkat çekti. Instagram hikayesinde, “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.” mesajını paylaşan Eraslan’ın ardından kanlı bir not fotoğrafı yayımladığı görüldü.

Söz konusu paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, olayın intihar olup olmadığı yapılacak incelemeler ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

AYŞENUR ERASLAN KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan, kariyerine moda tasarımcısı olarak devam ediyordu. Televizyon dünyasına "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adım atan Eraslan, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahipti.

Moda dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra birçok defilede açılış tasarımlarına imza atan genç tasarımcı, İstanbul'da bulunan atölyesinde üretimlerini sürdürüyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çağla Taşcı
