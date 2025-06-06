İstanbullular Kurban Bayramı'nda Park ve Sahillerde Buluştu

İstanbullular Kurban Bayramı'nda Park ve Sahillerde Buluştu
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Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbullular, güzel havayı fırsat bilerek sahil ve parklarda yoğun bir şekilde vakit geçirdi. Bakırköy sahili, Eminönü vapur iskeleleri ve Gülhane Parkı gibi mekanlarda kalabalıklar gözlemlendi.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Bayramın ilk gününde havanın da güzel olmasını fırsat bilen kent sakinleri, sahil ve parklara adeta akın etti.

Bakırköy sahiline gelen bazı vatandaşlar arkadaşlarıyla sohbet ederken bazıları ise ailesiyle sıcak ve güzel havanın tadını çıkardı.

Eminönü'nde, deniz havası almak isteyenlerin ilk adreslerinden biri olan vapur iskelelerinde yoğunluk meydana geldi.

Yerli ve yabancı turistler tarihi Yarımada'nın da bulunduğu Fatih'te mekanları gezip, alışveriş yaptı.

Sarayburnu'na gelen çok sayıda kişi de İstanbul'un eşsiz güzellikteki Boğaz manzarasının tadını çıkardı.

Bazıları sahilde yürüyerek vakit geçirirken yeşil alanlarda oturanlar ise gölgelik ve ağaç altlarını tercih etti.

Gülhane Parkı'nda da güneşli ve sıcak havanın etkisiyle yoğunluk oluştu. Aileler, zaman zaman banklarda oturarak zaman zaman gezerek tatilini değerlendirdi.

Kadıköy Suadiye'de ise az sayıda kişinin yürüyüş yaptığı, bazı vatandaşların ise banklarda oturup, denizi izlediği görüldü.

Maltepe'de bulunan Orhangazi Şehir Parkı'nda da bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda oturdu bazıları ise yürüyüş yaptı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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