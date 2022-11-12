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İstanbullular bu 4 kadına dikkat! 227 suç kayıtları var, yine serbest kaldılar

Güncel Haberler

İstanbul'da caddelerde dolaşarak bir şey sorma bahanesiyle aralarına aldıkları vatandaşların çantalarını çaldığı belirlenen 4 kadın gözaltına alındı. Daha önceden benzer suçlardan toplam 227 suç kaydı bulunan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu, Fatih ve Güngören'de çok sayıda kişinin çantalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi olması üzerine polis araştırma başlattı.

Güngören Nafiz Gürman Mahallesi Ahmet Kutsi caddesinde 5 Kasım'da yabancı uyruklu 3 kadının çantasını çalan hırsızların bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı .Görüntülerde otomobille geldikleri anlaşılan 4 kadının, yolda yürüyen kadınların yanına bir şey sorma bahanesiyle yaklaştıkları görüldü. Kadınların etrafını saran ve onların dikkatini dağıtan şüphelilerden birinin el çabukluğu ile çantayı çaldığı belirlendi.

İstanbullular bu 4 kadına dikkat! 227 suç kayıtları var, yine serbest kaldılar

Polis olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada şüpheliler Yaren Ç.(25), Tuğçe K.(30), Nuray T.(59) ile Sevilay K.(54)'yı gözaltına aldı. Poliste yapılan incelemede şüphelilerin adeta birer suç makinesi oldukları ortaya çıktı. Yaren Ç.'nin daha önceden 128, Tuğçe K.'nın 20, Nuray T.'nin 39, Sevilay K.'nın ise 40 adet benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

İstanbullular bu 4 kadına dikkat! 227 suç kayıtları var, yine serbest kaldılar

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin Beyoğlu, Fatih ilçelerin de de benzer dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha öncede defalarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilen Yaren Ç. ve suç ortakları oldukları iddia edilen şüpheliler yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

senar:

iyide biz niye dikkat edelim atsınlar içeri. bu ülkenin savcısı hakimi yokmu.

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