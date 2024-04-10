İstanbullular Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

İstanbullular, Ramazan Bayramı namazı için kentteki tarihi ve büyük camilere akın etti.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde Ayasofya-i Kebir Camii ile Eyüp Sultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelenler Kurban Bayramı'nı burada karşıladı.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı çok sayıda turist, bayram namazını, kentteki büyük ve tarihi camilerde kıldı.

İç kısımlarda yer kalmayınca bazı vatandaşlar cami avlusunda namazlarını eda etti.

Namazın ardından caminin avlu ve bahçesinde bir araya gelen cemaat bayramlaştı.

Kadınlar da camilerde kendilerine ayrılan alanda namazlarını kıldı.

Namazın ardından İslam alemi için dualar edildi.

Bayram namazı öncesi Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına, "Elveda" yazısı yansıtıldı.

Öte yandan, bayram namazı nedeniyle camilerin önlerindeki araç yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar avluya girmekte zorlandı.