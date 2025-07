İstanbul Yaz ve Sonbahar Konserleri ile Dolup Taşıyor

Dünyaca ünlü sanatçılar, yaz ve sonbaharda İstanbul'da düzenlenecek festival ve konserlerde müzikseverlerle buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Jennifer Lopez'den Morrissey'e, Justin Timberlake'ten Halsey'e, Kadebostany'den Mohsen Namjoo'ya, Enrico Macias'tan Diana Krall'a, Robbie Williams'tan Alessandro Safina'ya ünlü sanatçılar, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde konser verecek.

Yunanistan'ın önde gelen sanatçılarından Konstantinos Argiros, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde sevenleriyle buluşacak.

The Smiths'in efsanevi solisti Morrissey de 12 Temmuz'da aynı yerde sahnede olacak.

Alternatif pop ve elektronik müziğin etkileyici seslerinden Norveçli şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve müzik yapımcısı Aurora, 12 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Tarzlarını "hunnu rock" olarak tanımlayan Moğol folk metal grubu The Hu da 16 Temmuz'da burada müzikseverlerle buluşacak.

"32. İstanbul Caz Festivali"

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali" 17 Temmuz'a kadar önemli isimleri ağırlayacak.

Festival kapsamında Brezilyalı sanatçı Roge Esma Sultan Yalısı'nda bugün, Kerem Görsev Quintet 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek. Sanatçı, kariyeri boyunca imza attığı hit şarkıları ile "Everything I Thought It Was" adlı son albümünde yer alan eserleri yorumlayacak.

İstanbul Festivali

Jennifer Lopez ve Shaquille O'Neal gibi dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı "İstanbul Festivali", 1-17 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek.

"DJ Diesel" olarak bilinen basketbolcu Shaquille O'Neal 1 Ağustos'ta festival açılışında, Jennifer Lopez ise 5 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde ayrıca Sertab Erener, Mor ve Ötesi, maNga, Manifest, Aleyna Tilki, Edis, Emre Fel, Melike Şahin, Dedublüman, Emir Can İğrek, Adamlar, Dolu Kadehi Ters Tut, Duman, Buray, Gülşen, Motive, Simge Sağın, Mabel Matiz, Ati242, Sagopa Kajmer, Semicenk, Yıldız Tilbe sahne alacak.

Halsey ağustosta, Mohsen Namjoo Eylül'de Türkiye'de

ABD'li pop müzik sanatçısı Halsey, 21 Ağustos'ta Yenikapı Festival Park'ta sahne alacak. Etkinlik öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye kalbimde çok özel bir yere sahip. İstanbul'da sahneye her çıktığımda kendimi evimde hissediyorum." ifadelerini kullanan sanatçı, İstanbul'daki konserini "Istanbul Experiences" adıyla resmi konser kaydı olarak yayımlayacak.

İran müziğinin sıra dışı sesi, besteci, söz yazarı ve yorumcu Mohsen Namjoo, 19 Eylül'de Ankara'da Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro, 21 Eylül'de Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi, 23 Eylül'de İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu, 24 Eylül'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda konser verecek.

Istanbul Night Flight konserleri

"Istanbul Night Flight" konserleri kapsamında İsviçreli pop müzik grubu Kadebostany, 1 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 12 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 25 Eylül'de Ankara'da CerModern'de konser verecek.

Dünyaca ünlü ödüllü keman sanatçısı Sarah Chang 11 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda performans sergileyecek.

Sibel Can, Cem Adrian, Özcan Deniz, Mustafa Sandal, Hayko Cepkin, Manga, Adamlar, Mehmet Erdem, Gökhan Türkmen ve Yeni Türkü'nün de aralarında olduğu birçok sanatçı ile grup, 22 Kasım'a kadar farklı şehirlerde sürecek festivalde sahnede olacak.

Evgeny Grinko, İzmir, Adana, Ankara ve Mersin'de hayranlarıyla buluşacak

Fransız sanatçı Enrico Macias 5 Eylül'de, İtalyan tenor Alessandro Safina 5 Ekim'de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, 4 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim'de Adana'da Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 7 Ekim'de Mersin'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, 8 Ekim'de ise Congresium Ankara'da performans sunacak.

Grammy ödüllü Kanadalı caz sanatçısı Diana Krall, 1 Kasım'da Volkswagen Arena'da konser verecek.

Gipsy Kings by Andre Reyes konserleri

Grammy ödüllü Gipsy Kings by Andre Reyes, 26 Eylül'de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 27 Eylül'de Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, 28 Eylül'de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, 30 Eylül'de Samsun Doğu Park Amfi Tiyatro, 1 Ekim'de Congresium Ankara, 3 Ekim'de Antalya Açıkhava'da hayranlarının karşısında olacak.

İngiliz sanatçı Robbie Williams, 7 Ekim'de İTÜ Stadyumu'nda sevilen eserlerini hayranları için yorumlayacak.