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İstanbul ve Tekirdağ'da Gök Gürültülü Şiddetli Yağış Bekleniyor

İstanbul ve Tekirdağ'da Gök Gürültülü Şiddetli Yağış Bekleniyor

Güncel Haberler

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçeleri ile Tekirdağ'ın birçok ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

İstanbul ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 4 saat içinde İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece ilçeleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçeleri ile Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Büşra Çoban - Güncel

su baskını İstanbul Tekirdağ Güncel Haberler

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