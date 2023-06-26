İstanbul ve Tekirdağ'da Gök Gürültülü Şiddetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçeleri ile Tekirdağ'ın birçok ilçesinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.