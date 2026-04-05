Haberler

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul ve İzmir’de eskort siteleri üzerinden kadınları pazarladığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 aylık takibin ardından düzenlenen baskınlarda çok sayıda telefon, SIM kart ve ajanda ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 5’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • İstanbul ve İzmir'de eskort siteleri aracılığıyla kadın pazarladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda şebeke üyelerinin yanı sıra fuhşa zorlandığı değerlendirilen 6 kadın bulundu.
  • Mahkeme, 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da internet üzerindeki eskort siteleri aracılığıyla kadınları para karşılığı erkeklere yönlendirdiği öne sürülen şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takiple tespit edildi.

11 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan, Maltepe, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beyoğlu ile İzmir’de toplam 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şebeke üyelerinin yanı sıra fuhşa zorlandığı değerlendirilen 6 kadın da bulundu.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 cep telefonu, 30 SIM kart, müşterilere ait bilgilerin yer aldığı 2 ajanda ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda bulunan kadınlardan birinin sınır dışı edildiği, diğerlerinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üzümlü kek:

Özbekler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

