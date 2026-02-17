İstanbul ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonda, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaparak, sağladığı finansmanı örgüt üyelerine aktardıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordineli olarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Şüpheli A.B'nin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirtilen açıklamada, şüphelinin bu yöntemle Irak ve Suriye'de faaliyet yürüten ve buralardaki esir kamplarında/cezaevlerinde (Roj Kampı, El Hol Kampı, Rusafa Cezaevi vb.) tutuklu olarak bulunan terör örgütü mensuplarına ve ailelerine yardım adı altında Y.Ö. isimli kişinin hesabında para toplayarak fon toplandığı ve bu fonların söz konusu kamplarda/cezaevlerinde bulunan terör örgütü mensuplarına aktarıldığının belirlendiği kaydedildi.

Şüpheli A.B'nin kullandığı tespit edilen hesap ile para transfer ilişkisi bulunan 13 şüpheliye yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, tüm şüphelilerin gözaltına alındığı ve aramalar sonucunda başta örgütsel dokümanlar olmak üzere birçok suç unsuruna el konulduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu şüpheliler haricinde atılı suçlara iştirak eden, yurt dışı çıkış kaydı bulunan ve adres tespiti yapılamayan 2 şüpheli hakkında da yakalama emri çıkarıldığı ifade edildi.