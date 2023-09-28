İstanbul Valisi Sokak Hayvanları İçin Çalışmaları Hızlandırdı

İstanbul Valisi Davut Gül, büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerinin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını hızlandırdığını belirtti. Ayrıca, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesiyle maddi geliri yetersiz ailelerin yetim ya da öksüz çocuklarının hayalleri gerçekleştirilecek.

İstanbul Valisi Gül'den "sokak hayvanları"na ilişkin açıklama

"Belli bir takvim içerisinde İstanbul'un gündeminde bu sorun da azalmış, kalkmış olacak"

İstanbul Valiliği, "Bir çocuk bir dilek" projesini hayata geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerinin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını hızlandırdığını belirterek, "Belli bir takvim içerisinde İstanbul'un gündeminde bu sorun da azalmış, kalkmış olacak" dedi.

İstanbul Valiliği, "Bir Çocuk Bir Dilek" projesiyle maddi geliri yetersiz ailelerin yetim ya da öksüz çocuklarının üç hayalinden birini gerçekleştirecek. Projenin tanıtım toplantısı İstanbul Valiliği'nde düzenlendi. Toplantıya, siyasi partilerin milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe kaymakamları katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, proje tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"Büyük Türkiye hedeflerimizi sizler gerçekleştireceksiniz"

Çocuklara gönderilecek mektubu okuyan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sevgili kardeşim; Bu mektubu İstanbul Valisi olarak değil, hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyduğum bu kadim toprakların bir ferdi, bir ağabeyiniz olarak yazıyorum. Sevgi, şefkat ve merhamet; mensubu olduğumuz medeniyetin temel değeridir. Senin o tertemiz yüzünde umut dolu bir tebessüme vesile olabilmek, bizim için en kıymetli kazançtır. En büyük amacımız, bizlere emanet olan siz evlatlarımızı toprağına, vatanına, insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan Türkiye Yüzyılı ve Büyük Türkiye hedeflerimizi sizler gerçekleştireceksiniz" dedi.

"Üç dileğini yazmanı istiyorum"

Çocuklardan 3 dilek yazmalarını isteyen Gül, "Bu sebeple mektubuma; 'Gerçekleştirebileceğimiz hayalin, isteğin nedir?' sorusunun cevabı olarak üç dileğini yazmanı istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul Valiliği olarak 'keşke olsa' dediğiniz bir dileğini yerine getirmek, mutluluğuna vesile olmak en büyük arzumuzdur. Hayırseverlerimizin de desteği ile dileklerinizi yerine getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Kardeşim; Anne ve babanın yeri asla doldurulamaz. Ama şunu biliyoruz ki hepimizin muhakkak mahzun bir tarafı var ve unutmayalım ki mahzunluk mutlulukların paylaşılmasıyla azalır. Sizler, milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanetsiniz. Bu duygularla, başarı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmeni diliyor, gözlerinden öpüyorum" dedi.

"2 gün sonra mektubu elden teslim alacaklar"

Projeyle ilgili bilgi veren Vali Gül, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kayıtlı, İstanbul'da yaşayan 5 bin 200 yetim ve öksüz evladımız var. Kaymakamlarımız ilçelerde koordine edecekler. Sosyal hizmet uzmanlarımız mektupları çocuklarımızın evine teslim edecekler. 2 gün sonra da bu mektubu elden teslim alacaklar. Çocuklarımız hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan 3 tane dileğini yazmış olacak. 3 dileğinden bir tanesini de bizler yerine getireceğiz. Bunu yaparken finansmanını tamamladık. Daha katılımcı olması açısından çocuklarımız dileklerini valiliğimizin internet sayfasına koyacağız. Vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, dilekleri gerçekleştirmek isteyenler olursa bu katılımı sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Suriyeli göçmenler kayıtlı olduğu illere gidiyorlar"

Vali Gül açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul'dan gönderilen göçmenler hakkındaki soruya cevap veren Gül, "Göçmenlerle ilgili İçişleri Bakanlığımız zaman zaman açıklamalar yapıyor. 24 Eylül ile ilgili bizim de basın açıklamamız oldu. 2 ay bir süre verilmişti. 24 Eylül itibariyle de başka illerde kayıtlı olan Suriyeli göçmenler kayıtlı olduğu illere gidiyorlar. İstinası deprem bölgesi. Hatay'da yaşayan birinin şu an Hatay'a gitme ihtimali biraz daha zor olduğu için ikinci bir düzenlemeye kadar onlar ayrı tutuldu. Diğerleri de hangi ilde yaşıyorsa gidecekler. Rakamları da zaman zaman Göç Başkanlığımız, Bakanlığımız açıklıyor. Oradan takip edilirse faydalı olur" şeklinde konuştu.

"İstanbul'un gündeminde bu sorun kalkmış olacak"

Sokak hayvanlarının toplanıp kısırlaştırılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Gül, "Valiliğimizin görevi burada daha çok yetkili kurumları, sorumluları, görevlilere bu anlamda motive etmek ve görevini hatırlatmaktır. Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyelerimize yazılı ve sözlü bildirdik. Onlar da çalışmalarını hızlandırdılar. Barınakları olanlar var. Yeni barınaklar yapanlar var. Kapasitelerini yükseltenler var. Belli bir takvim içerisinde İstanbul'un gündeminde bu sorun da azalmış, kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.