İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

İstanbul Valisi'nden Deprem Uyarısı: Manipülatif Paylaşımlara Dikkat!

İstanbul Valisi'nden Deprem Uyarısı: Manipülatif Paylaşımlara Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada 'Büyük deprem bekleniyor' şeklindeki asılsız paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vatandaşların bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya mecralarında "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtlarını dolaşıma sokanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Sosyal medyada "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde paylaşımlar yapanlara dikkat çeken İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya mecralarında "Büyük deprem bekleniyorö şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı - yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.