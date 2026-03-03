İstanbul Valisi Gül, 'Türkiye Yüzyılı Çocukları ile İftar Buluşması' programına katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile İftar Buluşması" programında, Liselere Geçiş Sistemi'nden ( Lgs ) 500 tam puan alan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Gül, Şişli'deki Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, gençlere ileride bu topraklara ait olduklarını unutturmamaları tavsiyesinde bulundu.

Gül, "Allah nasip edecek çok güzel okullarda okuyacaksınız. Dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Gittiğinizde orada bir düzen kurabilirsiniz. Türkiye'ye geri dönebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanızı istiyoruz. Allah nasip etmiş, çok akıllı çocuklar olmuşsunuz. Ailenizin, milletimizin gurur duyduğu, yarınlarda devletimizin gurur duyduğu öğrenciler olarak hayatınıza devam ediyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilere selamını ileten Gül, "Türkiye Yüzyılı Çocukları Projemiz'in özeti şu, LGS'den 500 tam puan almış, İstanbul'daki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına, İstanbul Çocukları Vakfı olarak hayırseverlerimizin desteğiyle burs veriyoruz. Sizlerle de inşallah eğitim hayatınız boyunca birlikte yol yürüyeceğiz." diye konuştu.

Gül, bu çalışmaları yaparken en büyük güçlerinin İstanbul Çocukları Vakfı'nın mütevelli heyeti üyeleri olduğunu vurguladı.

Hayırseverlere teşekkür eden Gül, "Önümüzde bir bayram var. Biliyorsunuz her ay size 6'şar bin lira burs veriyoruz. Bu sefer bayram dolayısıyla cuma günü hesaplarınıza onar bin lira yatıracağız. Güle güle harcayın, Bayramınız mübarek olsun." şeklinde konuştu.

"Bir öğretmenimiz, elim bir olay sonucu hakkın rahmetine kavuştu"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in, görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin şöyle konuştu:

"Bugün maalesef elem verici bir hadise yaşadık. Bir öğretmenimiz, elim bir olay sonucu hakkın rahmetine kavuştu. Çekmeköy, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki biyoloji öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Öğretmenler, öğrencilerin kalplerinde, gönüllerinde akıllarında onların öğrettikleriyle açtıkları yolla, saf duran ve yaşayan insanlardır. Hocamızın mekanı cennet olsun."

Yentür, programa katılan öğrencileri başarılardan dolayı tebrik ederek, "Burası sizin için önemli bir basamak. Bundan sonraki basamak, ülkemizi dünya vizyonunda değerlendirecek, geliştirecek, bilgiden yeni bir bilgi üretecek, dünya milletleri arasında akademik yetkinliklerinizle bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandıracaksınız. Bir de bir parantez açmak istiyorum, amacımız çalışkan, bilinçli, yetkin insanlar yetiştirmek. Bunun en üst hedefi de iyi insanlar yetiştirmek. İlmini, bilgisini, görgüsünü, ülkesinin, milletinin, devletinin ve tüm insanlığın hayrına sarf edecek güzel bir nesil içindir bu çabamız. Siz bunu en güzel şekilde gerçekleştireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından oruç açıldı.

Programa Vali Gül'ün eşi Gülden Gül, Vali Yardımcıları Dr. Serap Özmen Çetin ve Mustafa Asım Alkan, Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, İstanbul Çocukları Vakfı Mütevelli Heyeti, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.