İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz.
İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü."
Kaynak: AA