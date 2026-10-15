Haberler

İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz.

İstanbul Valisi Gül: "İstanbul'a düşen en yüksek yağış oranından bahsediyoruz. Geçmiş yıllarda 200 kilograma yakın bir düşüş olmuş, bugünkü rakamımız 261 kilogram olarak ölçüldü."

Kaynak: AA
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı

6-0'lık yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor

İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Milan Skriniar: Utanç vericiydi

Takım arkadaşlarının gözünün yaşına bakmadı
Teoman sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım, eve gidip uyuyayım bari

Film izlemeye gitti, sinemada uyuyakaldı: Boşuna zorlamayayım
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!