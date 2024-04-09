İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı ve 15 Temmuz Şehitlikleri'nde dua okudu

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret ettiği Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'nde dua okudu.

Vali Gül, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ile beraber Edirnekapı Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, daha sonra kabirlere karanfil bırakıp dua okudu.

Şehit ailelerine ziyaret

Vali Gül, daha sonra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile beraber şehit Metin Kaya ve şehit polis Hasan Şefik Kök'ün ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.